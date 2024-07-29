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Samsun'da 3 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan takip ve çalışmalarda 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde ve E.C.Y.'nin (26) Cedit Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 milyon 10 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.C.Y. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Makaron Samsun Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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