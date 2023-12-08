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Samsun'da 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, Tır Sürücüsü Tutuklandı

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Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu aracında 3 kilo 950 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçen tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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