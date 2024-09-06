Samsun'da 3 Kilo Bonzai Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 3 kilo bonzai ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu A.D.(22), O.D.(28) ve A.H.D.(19) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şahısların kullandığı baraka ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 kilogram bonzai maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili A.D. ve O.D. ve A.H.D. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN