Samsun'da 3'üncü kattan düşen yaşlı adamı incir ağacı kurtardı

Samsun'da 3. kattaki evinin penceresinden düşen 63 yaşındaki Selami Erçin, incir ağacının dallarına çarparak ölümden döndü. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Erçin'in durumu ciddiyetini koruyor.

Samsun'da 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşen 63 yaşındaki adam, incir ağacının dallarının hızını kesmesi sayesinde ölümden döndü.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. PTT emeklisi Selami Erçin (63), henüz bilinmeyen nedenle 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Pencerenin açık olduğunu fark eden eşi, Erçin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Selami Erçin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede, yaşlı adamın incir ağacının üzerine düşmesi sonucu ağacın dallarının düşüş hızını keserek ölümden kurtardığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
