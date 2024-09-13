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Samsun'da 3 Bin 800 Dal Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu bir iş yerinde 3 bin 800 dal kaçak makaron bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili yasal işlem başlattı.

Jandarma ekiplerince 3 bin 800 dal kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu S.U. (30) isimli şahsın iş yerinde makaron bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde yapılan aramada, 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.U. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Jandarma Güvenlik 3-sayfa İlkadım Makaron samsun Güncel Suç

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