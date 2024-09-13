Samsun'da 3 Bin 800 Dal Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerince 3 bin 800 dal kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu S.U. (30) isimli şahsın iş yerinde makaron bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde yapılan aramada, 3 bin 800 dal tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.U. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN