Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 3 Bin 675 Paket Yasaklı Bitki Güçlendirme Tozu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde polis ekipleri, satışı yasaklanmış bitki güçlendirme tozlarını piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 bin 675 paket yasaklı toz ele geçirildi.

Samsun'da polin takibi sonucu 3 bin 675 paket satışı yasaklanmış bitki güçlendirme tozu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, satışı yasaklanmış bitki besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlerin yakalanmasına ve suça konu unsurların ele geçirilmesine yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 3 bin 675 paket satışı yasaklanmış bitki güçlendirme tozu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun Çevre Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı
title