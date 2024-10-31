Samsun'da 3 Bin 360 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Samsun'da polis, bir ikamette yaptığı aramada 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirirken, ilgili şahıs M.A.T. gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından 3 bin 360 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.A.T. (20) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 360 adet sentetik ecza uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.T. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN