Samsun'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik ecza, ecstasy hap ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

SAMSUN'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesindeki şüphelilerin ev ve iş yerlerine 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 604,7 gram metamfetamin, 1270 sentetik ecza, 2 ecstasy hap, 2 uyuşturucu madde kullanımı aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.