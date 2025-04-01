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Samsun'da 3 Aracın Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Samsun'da 3 Aracın Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı
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Vezirköprü'de Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet, otomobil ve cip çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde kavşakta kamyonet, otomobil ve cip çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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