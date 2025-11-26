Samsun'da 290 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir minibüste yapılan aramada 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurdukları bir minibüste yaptığı aramada yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Ekiplerin minibüs üzerinde gerçekleştirdiği detaylı aramada araca gizlenmiş vaziyette toplam 290 kilo kaçak tütün bulundu. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla bağlantılı bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem başlatıldı. - SAMSUN