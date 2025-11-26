Haberler

Samsun'da 290 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste yapılan aramada toplam 290 kilo kaçak tütün bulundu. Olayla bağlantılı bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durdurdukları bir minibüste yaptığı aramada yüklü miktarda kaçak tütün ele geçirdi.

Ekiplerin minibüs üzerinde gerçekleştirdiği detaylı aramada araca gizlenmiş vaziyette toplam 290 kilo kaçak tütün bulundu. Kaçak tütünlere el konulurken, olayla bağlantılı bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem başlatıldı. - SAMSUN

