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Samsun'da 29 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 29 yaşındaki genç yatağında ölü bulundu

Samsun'da 29 yaşındaki genç yatağında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Samsun'da 29 yaşındaki genç yatağında ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. 29 yaşındaki Sefa V., evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz olarak bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri ve polis Sefa V.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Sefa V.'nin ölümü şüpheli bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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