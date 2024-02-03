Samsun'da 29 Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda toplam 29 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda aralarında kasten öldürme, hakaret, hırsızlık, silahlı tehdit ve uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş kişiler bulunuyordu. Yakalanan şahısların üzerinde ise ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca ve kesici/delici aletler ele geçirildi.
Samsun'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen çalışmalarda toplam 29 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 02-03 Şubat tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda kasten öldürmeden 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, hakaret suçundan 4 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlıktan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi, silahlı tehditten 3 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, yine uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 29 aranan şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde 8 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN