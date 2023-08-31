Samsun'da 28 Kişi Yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, hırsızlık ve terör örgütüne üyelik gibi suçlardan arananlar bulunuyor.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Perşembe kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çeşitli suçlardan aranan 28 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 yıl 4 ay uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1 kişi, 12 yıl 9 ay kasten öldürme suçundan aranan 1 kişi, 7 yıl 9 ay hırsızlık suçundan 1 kişi, 7 yıl 6 ay silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi ve 5 yıl hırsızlık suçundan 1, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 28 şahıs yakalanmıştır."