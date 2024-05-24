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Samsun'da 28 Bin 580 Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan operasyonda 28 bin 580 adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da KOM polisi tarafından 28 bin 580 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi ve Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 14 bin 980 adet doldurulmuş makaron sigara, 8 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ve 17 adet gıda takviyesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. (19) ve E.Y. (61) hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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