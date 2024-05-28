Samsun'da 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.D., polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 5 suçtan 26 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan N.D.'yi (35) İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan N.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan N.D., cezaevine teslim edildi. - SAMSUN