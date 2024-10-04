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Samsun'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan S.A. (33), polis tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde "nitelikli cinsel istismar" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan S.A. (33), polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan S.A. adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa İlkadım samsun Polis

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