Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'da hakkında 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. P.A. adlı şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
Samsun'da hakkından 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı yağma suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 25 yıl 1 ay 11 gün hapis cezasına çarptırılan P.A.'yı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen P.A. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN