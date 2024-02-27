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Samsun'da 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kasten öldürme suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, polis kontrol noktasında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmada 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışması neticesinde kasten öldürme suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ. Y. (41) yakalandı. İ.Y., Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ruhsatsız tabancı ve amaç dışı bıçak elde edildi

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara yolu üzeri polis kontrol noktasında Necdet A. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, Yücel K. isimli şahıstan ise 2 adet amaç dışı bıçak elde edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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