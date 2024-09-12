Üye Girişi
Haberler

Samsun'da 25 Kişi Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 25 kişi polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik uygulamada 25 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik uygulama düzenlendi. İlkadım, Atakum, Canik ilçelerinin farklı mahallelerinde şüpheli 25 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 877 adet sentetik ecza, 34,14 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 17,40 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,96 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 56 adet tabanca fişeği ve 3 ml sentetik kannobinoid yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirilirken, yakalanan 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti 3-sayfa Samsun Güncel Polis

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"

 İşçilerin eyleminde gerginlik! CHP'li Mahmut Tanal'ın üzerine emniyet aracı sürüldü

Milletvekilinin üzerine emniyet aracı sürüldü
Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Siyah Kalp CANLI izle! 12 Eylül Perşembe Siyah Kalp 1. bölüm Show TV izleme linki var mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak 2024? Devlet Bahçeli'nin hayatını anlatan kitap adı ne, satışa çıktı mı, ne kadar? 12-13 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? İdil Bilgen kimin kızı? İdil Bilgen babası Mustafa Levent Bilgen kimdir, büyükelçi mi? 12-13 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef eleme adayları kim? 12 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? Zehra Taşkesenlioğlu kaç yaşında, nereli? Zehra Taşkesenlioğlu hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! 12-13 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (İÇLİ KÖFTE)? 12 Eylül Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Eylül Beydağ, Kiraz, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title