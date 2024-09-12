Samsun'da 25 Kişi Uyuşturucu Ticareti Yaptığı İçin Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik uygulamada 25 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik uygulama düzenlendi. İlkadım, Atakum, Canik ilçelerinin farklı mahallelerinde şüpheli 25 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 877 adet sentetik ecza, 34,14 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 17,40 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1,96 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 56 adet tabanca fişeği ve 3 ml sentetik kannobinoid yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirilirken, yakalanan 25 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN