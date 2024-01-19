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Samsun'da 25 Bin Adet Sentetik Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da yapılan operasyonda 25 bin 357 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.

Samsun'da 25 bin 357 adet sentetik ecza ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesi'nde bulunan C.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 25 bin 357 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet tabanca fişeği ve 43 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili C.Y. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan C.Y. Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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