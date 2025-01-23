Samsun'da 246 Gram Bonzai ile Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da polisin takibi sonucu 246 gram bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.Ü. (36) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 246 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ü. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN