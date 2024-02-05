Samsun'da 240 litre gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 240 litre gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada koli içindeki şişelerde 240 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN