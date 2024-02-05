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Samsun'da 240 litre gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 240 litre gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 240 litre gümrük kaçağı etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada koli içindeki şişelerde 240 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Samsun Polisiye Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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