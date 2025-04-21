Samsun'da 240 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun'da polis, şüpheli bir araçta yaptığı aramada 240 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli araç ve şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada bir araçta yaptığı aramada, 240 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa