Samsun'da 23 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Samsun'da 23 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı
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Samsun'da çeşitli suçlardan toplam 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan G.U. adlı kadın, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Firari olarak 10 aydır aranan kadın, çok sayıda suçlamayla karşı karşıya.

Samsun'da hakkında toplam 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan kadın yakalandı. 6 ralarında basit yaralama, silahla tehdit, 6136 SKM, görevi yaptırmamak için direnme, 3 hakaret, mala zarar verme, 2 kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 konut dokunmazlığını ihlal etme ve kamu malına zarar verme suçlarının da bulunduğu 19 ayrı dosyadan hakkında toplam 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan G.U. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. 10 aydır firari olarak aranan G.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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