Samsun'da 23 Yıl Hapis Cezası Olan Cezaevi Firarisi Yakalandı
Samsun'da 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi O.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 23 yıl 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN