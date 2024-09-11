Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan G.Ş. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan G.Ş.'yi Atakum ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan G.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN