Samsun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı

Samsun'da 23 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Yakalandı
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Samsun'da hakkında 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranan ve 10 aydır firari olan G.U., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Samsun'da 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan kadın yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hakkında toplam 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan kadın polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan kadın yakalandı. 6 ralarında basit yaralama, silahla tehdit, 6136 SKM, görevi yaptırmamak için direnme, 3 hakaret, mala zarar verme, 2 kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 2 konut dokunmazlığını ihlal etme ve kamu malına zarar verme suçlarının da bulunduğu 19 ayrı dosyadan hakkında toplam 23 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası bulunan G.U. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. 10 aydır firari olarak aranan G.U., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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