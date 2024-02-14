Samsun'da 23 yaşındaki genci tüfekle vurarak öldüren şahıs 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da 23 yaşındaki genci tüfekle vurarak öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece 17

yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde geçen yıl 5 Mart'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Salih Bişi(23) kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Egemen K. ve Burak G. gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Egemen K., Burak G. ile tutuksuz olan 6 kişi hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Egemen K., 17 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu bulunan Burak G. ile tutuksuz yargılanan 6 kişi de beraat ettiler. Berat eden Burak G.'nin tahliyesine karar verildi. - SAMSUN