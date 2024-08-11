Samsun'da 225 gram bonzai ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Samsun'da aracında 225 gram bonzai ele geçirilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde 1 şahsın aracında yapılan aramada 225 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN