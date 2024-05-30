Samsun'da 210 Adet Gümrük Kaçağı Elektronik Termos Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 210 adet gümrük kaçağı elektronik termos ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 210 adet gümrük kaçağı elektronik termos ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN