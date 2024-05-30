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Samsun'da 210 Adet Gümrük Kaçağı Elektronik Termos Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 210 adet gümrük kaçağı elektronik termos ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Samsun'da polis tarafından 210 adet gümrük kaçağı elektronik termos ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu 210 adet gümrük kaçağı elektronik termos ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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