Samsun'da 21 Kişi Yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 21 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda uyuşturucu kullanma, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.