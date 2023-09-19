Samsun'da 21 kişi yakalandı

Samsun'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Samsun genelinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18-19 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullanmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası olan bir kişi, uyuşturucu madde kullanmaktan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralamadan 1 yıl 10 ay hapis cezası olan bir kişi, bilişim yoluyla dolandırıcılıktan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte aranması bulunan 21 şahıs yakalandı. - SAMSUN