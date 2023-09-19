Samsun'da 21 kişi yakalandı
Samsun'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında uyuşturucu madde kullanmaktan hapis cezası bulunan kişiler de bulunuyor.
Samsun'da polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Samsun genelinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18-19 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı. Bu çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde kullanmaktan 11 yıl 3 ay hapis cezası olan bir kişi, uyuşturucu madde kullanmaktan 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralamadan 1 yıl 10 ay hapis cezası olan bir kişi, bilişim yoluyla dolandırıcılıktan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte aranması bulunan 21 şahıs yakalandı. - SAMSUN