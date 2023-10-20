Samsun'da 21 Bin 320 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 21 bin 320 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan polis, 21 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Ankara yolu polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 21 bin 320 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan bir kişi yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN