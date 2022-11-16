Samsun'da 21 bin 280 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında, 21 bin 280 dal dolu makaron ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında, 21 bin 280 dal dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçları ile ilgili yaptıkları takip ve çalışma sonucu Canik ilçesinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada 21 bin 280 dal doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Olayla ilgili T.G. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN