Samsun'da 206 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 206,33 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam saat 22.45'te Atakum Körfez Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araç sürücüsü A.A.'nın (22) yapılan üst aramasında 206,33 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN