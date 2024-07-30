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Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Sinop yolu polis uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada, şişeler içinde 200 litre etil alkol ve 4 adet el telsizi ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada şişeler içinde 200 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Sinop yolu polis uygulama noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 200 litre etil alkol ve 4 adet el telsizi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Ü.Ş.(59) gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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