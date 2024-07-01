Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Samsun'da kasten öldürme, yağma ve 6136 SKM suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun'da "kasten öldürme, yağma ve 6136 SKM" suçlarından hakkında 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "kasten öldürme, yağma ve 6136 SKM" suçlarından 20 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C.(52), İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. 14 farklı suçtan kaydı bulunan T.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan T.C. tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN