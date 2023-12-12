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Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı

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Samsun'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. C.K. adlı şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 'kasten öldürme' suçundan hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan C.K. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yakalanan C.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Yakalama Ceza Adliye Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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