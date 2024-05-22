Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı

Samsun'da 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 20 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan M.A.(22), İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanan M.A. cezaevine gönderildi. - SAMSUN