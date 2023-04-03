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Samsun'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Samsun'da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelesini sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Y.M. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Y.D.'nin yakalandığı adreste yapılan aramada dökülmüş vaziyette 40.97 gram metamfetamin, T.D.'nin üzerinde ise 111.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.M., "Ben uyuşturucu kullanırım. Kimseye uyuşturucu satmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

T.D. ise, "Üzerimde ele geçen 111.80 gram metafetamin bana aittir. İçmek için satın aldım. Kimseye uyuşturucu satmadım" diye konuştu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.M. ve T.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Samsun 3. Sayfa Haberler

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