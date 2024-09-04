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Samsun'da 2 Ton Sahte İçki Yapımında Kullanılan Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir araçta sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir araçta, sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içkiyle ilgili takip ve çalışma yaptı. Saat 16.30 sıralarında Samsun-Ankara karakolu üzerinde takibe alınan A.A. idaresindeki minibüs durduruldu. Yapılan aramada koliler halinde paketlenmiş sahte içki yapımında kullanılan 2 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel samsun Polis Suç

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