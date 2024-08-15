Samsun'da 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polisin takibi sonucu bir depoya yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 652 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve sağlıksız ürünler kullanarak merdiven altı alkollü içki üretimini engelleyerek halk sağlığının korunmasına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda, Terme ilçesinde bulunan bir iş yerinde sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satıldığı ve deposunda çok miktarda etil alkol bulundurduğu bilgisine ulaştı. KOM polisi söz konusu depoya yaptığı operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 2 ton 652 litre etil alkol ele geçirdi. Ele geçirilen etil alkolün piyasa değerinin 1 milyon 325 bin TL olduğu ve ele geçirilen etil alkolden 5 ton 850 litre alkollü içki elde edilebileceği öğrenildi. Olayla ilgili H.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN