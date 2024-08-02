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Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar tutuklandı

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Samsun'da pompalı tüfekli saldırı düzenleyerek 2 kişiyi yaralayan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şahıslar tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 2 kişiye pompalı tüfekli saldırı düzenleyerek yaralayan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde 5 gün önce gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan K.T.ile E.A.yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı saldırıyla ilgili G.E.F. ve Ö.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.E.F. ve Ö.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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