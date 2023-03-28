Samsun'da 2 kişiyi bıçak ve taşla hastanelik eden şahıs tutuklandıSAMSUN Samsun'da 2 kişiyi bıçak ve taşla yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 2 kişiyi bıçak ve taşla hastanelik eden şahıs tutuklandı

SAMSUN Samsun'da 2 kişiyi bıçak ve taşla yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun 'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga sırasında Suriye uyruklu M.A., K.A.'yı 3 yerinden bıçaklayıp E.A.'nın da kafasına taşla vurarak hastanelik etti. K.A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.A. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, bıçaklama olayını yapan Suriye uyruklu M.A. ile kavgaya karışan arkadaları R.A. ve M.A. 'yı gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.A. ve M.A. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, bıçak ve taşla 2 kişiyi yaralayan M.A.ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.