Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası - Haberler

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Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası

Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 'E.Ş.Ö. adlı kadını dolandırdıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan B.D. ve M.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, B.D. ve M.K. 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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