Samsun'da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 'E.Ş.Ö. adlı kadını dolandırdıkları' iddiasıyla haklarında dava açılan B.D. ve M.K.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, B.D. ve M.K. 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa