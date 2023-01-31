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Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da ikametlerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da ikametlerine düzenlenen operasyonda 2 kişi, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları istihbar edilen M.E. ve K.U. isimli şahıslara ait ikamette operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 32,29 gram metamfetamin maddesi, 3 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E. ve K.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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