Samsun'da 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde bir evin mutfağında ve 19 Mayıs ilçesinde bir odunlukta asılı halde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. İlgili soruşturmalar başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen 2 ayrı olayda, evin mutfağında ve odunlukta asılı bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinin İnönü Mahallesi'nde Ali Osman Şengül (32) evinin mutfağında yakınları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Tülbent kesilerek yere indirilen Şengül kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

19 Mayıs ilçesinin Esenyer mevkisinde ise Musa Kurnaz (76) odunlukta yakınları tarafından asılı halde bulundu. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Her iki ayrı olayda ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN