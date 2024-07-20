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Samsun'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaya rağmen serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, Çarşamba ilçesi Costal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren E.T.ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşında bir çocuk akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneler kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren E.T. Samsun Gazi Devlet Hastanesine, 15 yaşındaki çocuk ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

SAMSUN - Karadeniz'deki kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgaya rağmen serinlemek için denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Çarşamba ilçesi Costal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren E.T.ve ismi öğrenilemeyen 15 yaşında bir çocuk akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneler kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren E.T. Samsun Gazi Devlet Hastanesine, 15 yaşındaki çocuk ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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