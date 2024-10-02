Samsun'da 2 Kişi 4 Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı

Samsun'da 2 kişi 4 adet tabancayla yakalandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu E.Ş. (35) ve A.E. (49) isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ile birlikte 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN