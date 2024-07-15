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Samsun'da 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da yapılan bir araç aramasında, Narkotik polisi tarafından 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da narkotik polisi tatafından bir araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde E.K. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. E.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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